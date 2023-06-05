«Будьте начеку!»: астролог предупредила о жуткой опасности, которая настигнет 5 и 6 июня

«17-е и 18-е лунные сутки, Луна в Козероге. Возможны срывы договоренностей, разрыв отношений. Сложность в достижении согласия в вопросах финансов. Высокий риск быть обманутыми, втянутыми в интриги: будьте начеку!» — заявила эксперт.

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Она рекомендовала вечера проводить в легкой, дружеской атмосфере. Можно устроить посиделки с близкими людьми. По словам астролога, именно это поможет снять напряжение и держать себя в тонусе, пишет портал «А теперь внимание!».