«Будьте начеку!»: астролог предупредила о жуткой опасности, которая настигнет 5 и 6 июня

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Астролог Елена Мун рассказала, что ждет все знаки зодиака. Оказалось, что нужно поберечь свои отношения.

С наступлением лета начинается новый период, когда порой хочется перемен.

В жизни людей может быть много негативных факторов: стресс, депрессии, усталость. Поэтому многие начинают стремиться к переменам. 

Астролог Елена Мун предостерегла от жуткой опасности всех знаков зодиака и поделилась точным прогнозом на 5 и 6 июня. 

«17-е и 18-е лунные сутки, Луна в Козероге. Возможны срывы договоренностей, разрыв отношений. Сложность в достижении согласия в вопросах финансов. Высокий риск быть обманутыми, втянутыми в интриги: будьте начеку!» — заявила эксперт.

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Она рекомендовала вечера проводить в легкой, дружеской атмосфере. Можно устроить посиделки с близкими людьми. По словам астролога, именно это поможет снять напряжение и держать себя в тонусе, пишет портал «А теперь внимание!».

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