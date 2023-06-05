Сажайте помидоры строго в эти дни июня — попрут как на дрожжах: бросьте все и бегом на грядки

В июне главное не проспать посадочные работы — для этого, дачники следят за лунным посевным календарем. В деревнях все делают только так. Если посадить помидоры строго в эти дни июня, то урожай будет двойным. Томаты попрут как на дрожжах — крупные, ароматные и мясистые. Даже бабушки-соседки спросят, чем удобряли помидоры.

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Помидоры нужно сажать в грунт на огороде на растущей луне — 19–21 или 23–26-е числа июня. Тогда урожай томатов будет богатым — собирали тазами. Получились спелыми, на одной ветке по 2–3 крупных помидора.

По материалам ivd.ru