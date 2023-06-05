Как вырастить красивую ровную морковь, а не «рогатое чудовище» — совет агронома

Иногда при сборе урожая дачники удивляются причудливой форме моркови. Овощ может иметь вид рогатки или изгибаться спиралью. Многие огородники думают, что в этом виновата скудная подкормка, а на самом деле это происходит из-за избытка азота.

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По заверениям агронома Анастасии Коврижных, оранжевому овощу не нужны огромные дозы этого важного для многих других культур вещества. На морковные грядки азот должен попадать в небольшом количестве. При этом вносить его нужно одновременно с калием, фосфором и другими микроэлементами.

Эксперт отметила, что причиной кривизны овоща может быть и популярная в народе подкормка раствором нашатырного спирта. Этот состав может быть полезен другим овощам, а вот морковь такому удобрению точно не будет рада.

Источник: издание belnovosti.by