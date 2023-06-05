Розовый куст будет усеян пышными цветами: всего одна подкормка в июне — потрясающий результат

Если вы хотите, чтобы розовые кусты были усеяны бутонами, обязательно подкормите их в начале июня. В этот период розе нужен калий и фосфор. Так как именно эти элементы отвечают за формирование бутонов. А вот азотные удобрения в начале лета нужно отменить, иначе все силы растения уйдут на наращивание зеленой массы.

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Для приготовления июньского удобрения понадобится растворить по 15 граммов суперфосфата и сульфата калия в 15 литрах отстоявшейся воды. Полученное средство следует вылить под корень каждого растения. На один куст рекомендуется брать около 4-х литров питательной жидкости.

Источник: ogorod.ru