Отбеливатель больше не нужен: старая прачка научила трюку с содой — белье чистейшее

Отбеливатели далеко не всегда работают эффективно, при этом их стоимость желает быть лучше. Вместо химических веществ из магазина, можно попробовать старый метод советских прачек, который проверен годами.

В основе этого способа лежат два дешевеньких вещества — сода и перекись водорода.

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Смешайте 60 миллилитров перекиси водорода и 2 стакана пищевой соды. Соедините с 2–3 столовыми ложками стирального порошка.

Растворите вещество в тазе с теплой водой, положите в него белье.

Если пятна несложные, то будет достаточно 20 минут, если тяжелые, то оставьте в составе на ночь. Потом просто простирайте.

Источник: sovkusom.ru