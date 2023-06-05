Как прогнать муравьев с пионового куста: убегут через 15 минут — больше не сунутся

Вы наверняка не раз замечали, что муравьев как магнитом тянет к пионовым кустам. Дело в том, что эти вредные насекомые питаются сладким цветочным соком. Если не прекратить их нашествие, то наслаждаться пышными клумбами вам не придется.

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Прогнать муравьев можно с помощью мыльного раствора. Для этого необходимо растворить по 1 большой ложке хозяйственного и дегтярного средства в 10 литрах воды и распылить этот состав на пионовые кусты. Такая обработка очень не понравится вредителям, поэтому насекомые постараются покинуть растение как можно скорее.

Чтобы муравьи не вернулись, опрыскивание следует проводить каждую неделю. Особенно важно повторять обработку после обильных дождей.

Источник: gorodche.ru