С чем сажать морковь на одной грядке: бабушки-соседки ахнут от зависти — урожай так и прет

Опытные дачники поделились секретом, как удвоить урожай моркови — нужно посадить с этим овощем на одной грядке другие полезные культуры. Морковку собирали мешками — получилась хрустящая, сочная, большущая. Проходящие мимо теплицы бабушки-соседки только завистливо вздыхали, теперь так делают все!

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Морковь лучше всего растет, если рядом посажены бобовые, редис, помидоры. Самое лучшее соседство — с луком.

Оказывается, эти культуры защищают друг друга от вредителей: морковь отпугивает луковую муху, а лук — морковную. Благодаря небольшому размеру лук комфортно растет в междурядьях.