Сколько будет стоить доллар в июне — кошмар для «американца»: ждут ожидаемое падение

Финансовые аналитики спрогнозировали, что будет с американской валютой и евро в июне. Согласно устоявшемуся мнению, доллар может ждать падение. Разумеется, такой прогноз для «американца» едва ли можно назвать позитивным.

Согласно данным на понедельник, 5 июня, Центральный банк России установил курс доллара на уровне 80,87 рубля, что на 9 копеек ниже предыдущего показателя.

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А вот, что говорят финансовые аналитики:

«БКС Мир инвестиций», эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин не исключает, что доллар в июне может вернуться в район 75–76 рубля. Что касается евро, то он будет стоит около 81-82 рубля.

«Финам», аналитик Александр Потавин поделился прогнозом на период до конца второго квартала по паре доллар/рубль: диапазон от 76,25 до ₽81,25 рубля со средним значением в районе 78,5 рубля.

По паре евро/рубль — торговля в диапазоне от 83,5 до 89 рубля со средним значением в районе 85,5 рубля.

По материалам РБК, ТАСС