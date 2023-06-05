Обвал доллара уже начался: «американцу» показали новый «хук» — шокирующие данные

Многие аналитики прогнозируют, что доллар со временем утратит свои позиции в качестве лидера мировой валюты.

Между тем, некоторые уверены, что «американцу» уже показали очередной «хук», и обвал доллара уже начался.

Экс-кандидат в президенты США Рон Пол уверен, что к странам БРИКС, которые инициировали борьбу с долларом, скоро присоединятся другие государства, уставшие от «американца». Он привел данные, которые могут шокировать некоторых.

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