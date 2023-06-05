Обвал доллара уже начался: «американцу» показали новый «хук» — шокирующие данные

Многие аналитики прогнозируют, что доллар со временем утратит свои позиции в качестве лидера мировой валюты.
Между тем, некоторые уверены, что «американцу» уже показали очередной «хук», и обвал доллара уже начался.
Экс-кандидат в президенты США Рон Пол уверен, что к странам БРИКС, которые инициировали борьбу с долларом, скоро присоединятся другие государства, уставшие от «американца». Он привел данные, которые могут шокировать некоторых.
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«Система, построенная на долларе, рухнет. Это уже началось. Каждый день вы будете читать очередную историю о том, что какая-нибудь крупная страна — это может быть Индия, Китай, Россия — заключает сделки по всему миру, используя местную валюту. А затем еще и БРИКС, эти пять стран, которые собираются вместе и говорят: мы хотим конкурировать. Таким образом, произойдет заполнение возникшего вакуума», — считает Рон Пол.
По материалам infobrics.org.