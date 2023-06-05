Можно ли открыть больничный, если заболел в отпуске — схема

Если вы заболели, находясь в отпуске, то по закону вы имеете право оформить больничный лист. И, тем самым, продлить себе выходные дни.
Такое правило будет работать, если вы находитесь в ежегодном оплачиваемом отпуске, а не в отпуске за свой счет.
Тогда ваш отпуск автоматически продлится на те дни, на которые вам выдали больничный.
Сразу предупредите работодателя о болезни, чтобы не возникло недопониманий. Работодатель также должен будет оплатить вам больничный.
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