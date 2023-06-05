Можно ли открыть больничный, если заболел в отпуске — схема

Такое правило будет работать, если вы находитесь в ежегодном оплачиваемом отпуске, а не в отпуске за свой счет.

Тогда ваш отпуск автоматически продлится на те дни, на которые вам выдали больничный.

Сразу предупредите работодателя о болезни, чтобы не возникло недопониманий. Работодатель также должен будет оплатить вам больничный.

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