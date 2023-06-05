Режим стиральной машинки, который «жрет» в 2 раза меньше света и порошка — даже коммуналка упала

Стиральная машинка. Фото: freepik.com

Остальными кнопками можно и не пользоваться — придумали для понтов, почти бесполезные.

В 21 веке все, что связано с бытом, заметно упростилось. Теперь домохозяйки не тратят весь день на стирку постельного белья. Достаточно загрузить вещи в барабан стиральной машинки и выбрать нужный режим. А тут, как оказалось, не все так просто! Некоторые программы будто созданы для того, чтобы тратить больше порошка и электроэнергии.

Только посмотрите на коммунальные платежи — ежемесячно приходят баснословные суммы за воду и свет. Эту проблему можно решить экономным подходом к стирке. 

Стоит только установить правильный режим на стиральной машине, и расход на энергию упадет в 2 раза, как, кстати, и расходуемый порошок — полезная экономия.

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Одним из самых лучших признана программа «Экономстирка», ее следует использовать, когда вы не накопили белья на полную загрузку автомата. Воды, электроэнергии и порошка здесь будет тратиться вдвое меньше.

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