Режим стиральной машинки, который «жрет» в 2 раза меньше света и порошка — даже коммуналка упала

Только посмотрите на коммунальные платежи — ежемесячно приходят баснословные суммы за воду и свет. Эту проблему можно решить экономным подходом к стирке.

Стоит только установить правильный режим на стиральной машине, и расход на энергию упадет в 2 раза, как, кстати, и расходуемый порошок — полезная экономия.

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Одним из самых лучших признана программа «Экономстирка», ее следует использовать, когда вы не накопили белья на полную загрузку автомата. Воды, электроэнергии и порошка здесь будет тратиться вдвое меньше.