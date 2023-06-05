Почему кошка дерет диван, а не когтеточку: измерьте длину питомца — забудете о проблеме

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Во-первых, кот не подойдет к когтеточке, если вы приобрели неподходящий размер этого приспособления. Животные любят точить когти, встав на задние лапы, поэтому высота аксессуара должна быть равна сумме: длины тела, задних и передних конечностей.

Во-вторых, не нужно прятать приспособление в дальний угол. Вашему питомцу важно показать, что это его территория, поэтому царапины от когтей должны видеть все окружающие.

В-третьих, кошка может игнорировать одну модель, но с радостью станет использовать когтеточку другой формы. Поэтому нужно экспериментировать до тех пор, пока животное не одобрит устройство. При этом старайтесь покупать приспособления из натуральных материалов, чтобы кота не отпугивал химический запах.

И, наконец, не ограничивайтесь одной когтеточкой. В идеале нужно расставить по квартире сразу несколько приспособлений. Особенно важно разместить аксессуары в тех местах, где животное уже проявляло подобную активность.

Источник: belnovosti.by