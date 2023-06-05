Убойное средство, три ложки соды: разобьет черный нагар за 10 минут — сковорода сияет как новая

Это бесплатное убойное средство — в два щелчка разобьет любое наслоение. Так делали наши бабушки во времена Советского Союза, когда ни о какой бытовой химии никто и слыхом не слыхивал. Отчистить сковороду от трехслойного нагара можно всего за 10 минут. Больше не придется скоблить и тереть. Эффект — 100%. Сковородки и кастрюли как новые. Жаль, раньше не знали! Опыт поколений пригодится всегда.
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Берем 3 столовые ложки соды и 2 столовые ложки перекиси водорода. Делаем кашицу, соединив вещества.
Наносим эту смесь на загрязнения, хорошенько промокая въевшийся нагар на кастрюле или сковороде. Ждем минут 10–15, а затем промываем губкой с моющим средством. Сковорода сияет как новая. Чудеса!