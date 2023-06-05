Убойное средство, три ложки соды: разобьет черный нагар за 10 минут — сковорода сияет как новая

Это бесплатное убойное средство — в два щелчка разобьет любое наслоение. Так делали наши бабушки во времена Советского Союза, когда ни о какой бытовой химии никто и слыхом не слыхивал. Отчистить сковороду от трехслойного нагара можно всего за 10 минут. Больше не придется скоблить и тереть. Эффект — 100%. Сковородки и кастрюли как новые. Жаль, раньше не знали! Опыт поколений пригодится всегда.