Чем полить увядающие томаты, перцы и огурцы — растения оживут через несколько часов

Опытные дачники рассказали о том, как можно спасти даже самые безнадежные растения. Если в вашем огороде есть хотя бы несколько вялых кустов, то обязательно простимулируйте их с помощью раствора лимонной кислоты.

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На десятилитровое ведро теплой отстоявшейся воды нужно взять всего одну столовую ложку кулинарного средства. Полученным составом следует полить каждое увядающее растение. На каждый куст нужно потратить примерно пол-литра подкормки.

Вы увидите, что посадки преобразятся уже через несколько часов. Полейте грядки вечером, к утру их будет не узнать!

Источник: издание belnovosti.by