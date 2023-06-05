Соседи смеялись, когда увидели салфетки на деревьях, а теперь сами завязывают: тля пропала за день

Муравьи, тля, а также другие огородные вредители на дух не переносят аромата аниса. Поэтому масло из этого растения может помочь огородникам в борьбе с насекомыми.

Чтобы отпугнуть вредителей, возьмите длинный кусочек ткани или матерчатой салфетки, пропитайте анисовым маслом и повяжите вокруг ствола пораженного дерева или куста.

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Насекомые исчезнут буквально за сутки. А для того, чтобы вредители не возвращались на ваши посадки, периодически пропитывайте тряпочки маслом вновь.

Вместо анисового масла можно применять анисовые капли, но тут нужно учесть, что они испаряются с ткани быстрее. Поэтому пропитывайте тряпочки чаще.