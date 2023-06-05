Роскачество назвало лучшую докторскую колбасу по ГОСТу — в составе натуральное мясо

В Роскачестве назвали одну из лучших марок докторской колбасы. Этот продукт полностью соответствует стандартам качества и ГОСТу. В составе только натуральное мясо. Никаких добавок и консервантов. Колбасу можно купить по приемлемой цене в любом магазине.

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В ходе проверки экспертизу прошло порядка 40 торговых марок колбас разных производителей. Роскачество также учло и оценку потребителей. В результате топовой была признана докторская колбаса торговой марки «Балахоновский мясокомбинат». Продукция полностью соответствует ГОСТу: она безопасна, в составе колбасы достаточное количество влаги, белков и жиров.

Также стоит отметить, что продукт не содержит красителей и консервантов. Содержание фосфатов также не превышает норму. Это значит, что производитель не пытался сэкономить на сырье.

По материалам «А теперь внимание!»