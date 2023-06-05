Повторили трюк старой турчанки: устроили из уксуса шипучку на сковороде — черный нагар стек сам

Предлагаем попробовать избавиться от нагара на посуде старым турецким способом, который очень эффективно показывает себя, при этом не требует больших финансовых вложений и трудозатрат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Возьмите соль и соду, далее по очереди насыпьте на подгоревшую поверхность сковороды или кастрюли тонким слоем. Потом нанесите несколько капель моющего средства. Губкой равномерно распределите состав по поверхности.

После этого разложите бумажные салфетки по нанесенному составу и обильно полейте их уксусом. Вы увидите очень бурную пенную реакцию, которая растворит темный нагар.

Промойте все водой, нагар стечет черной струйкой.

Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости».