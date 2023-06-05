Сода зашипела в унитазе и выбила всю грязь: за 30 минут уничтожили самый старый налет — так просто

Сода может очень эффективно очищать санфаянс, если сочетать ее с чем-то кислотным. Например, очень хорошо для этой цели подходит обычная лимонная кислота, которая стоит сущие копейки.

Сода, соединяясь с лимонкой и водой, дает обильную пену, которая разъедает даже самые сильные каменистые наслоения на унитазах, раковинах и ваннах.

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Возьмите 1/3 стакана пищевой соды, 1/4 стакана лимонной кислоты. Перемешайте порошки и киньте в унитаз.

Вы увидите, как под действием воды порошок начнет шипеть и создавать обильную пенку, распределите ее по грязной поверхности ершиком.

Оставьте пену на унитазе на 20–40 минут, закрыв крышку, а потом просто пройдитесь ершиком и смойте.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».