Роскачество назвало лучшие пельмени — в составе натуральное мясо: тесто тонкое, один фарш

Специалисты Роскачества провели очередное исследование, в ходе которого была названа лучшая торговая марка пельменей. Эта продукция, по версии экспертов, отвечает всем показателям качества и полностью соответствует ГОСТу.

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Всего при экспертизе было проверено 48 торговых марок, которые представлены на рынке — их пельмени должны были отвечать главным критериям: наличию натурального мяса в продукции, качеству, составу, лепке (рвется ли тесто при варке) и безопасности.

В результате высший балл от Роскачества получили пельмени торговой марки «Папа может». Эта продукция была признана топовой — она не содержит консервантов и других примесей. В них больше начинки, чем теста. Пельмени умеренно соленые. Тесто не крошится и не разваливается.

По материалам vnimanie.pro