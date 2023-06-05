Взяли тряпку и масло: простой трюк из советского журнала избавил все посадки от тли и муравьев

Невероятно простой и эффективный способ борьбы с тлей и муравьями известен с советских времен. О нем даже некогда писали в журналах, но постепенно позабыли. Сейчас настало время вспомнить об этом трюке.
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Все, что нужно сделать огороднику, это взять тряпочку, пропитать ее анисовым маслом или каплями и повязать ей пораженное дерево или куст у земли.
Все вредители исчезнут в один миг! Пропитывайте тряпку периодически и вы больше не увидите на своем участке ни тли, ни муравьев.