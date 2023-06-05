Доллар взлетел до критического уровня: курс заставил трепетать — валютчики бегут менять

Курс валют на 5 июня удивил многих. Юань упал до 11,46 рубля, евро понизился до 86,88 рубля. А вот доллар остался на прежнем уровне, показав цифру в 81,5 рубля.

Вместе с тем «американец» выдал прогнозируемый экспертами потолок и даже больше. Они не предполагали, что на этой неделе он превысит 81 рубль.