Доллар взлетел до критического уровня: курс заставил трепетать — валютчики бегут менять

Курс валют на 5 июня удивил многих. Юань упал до 11,46 рубля, евро понизился до 86,88 рубля. А вот доллар остался на прежнем уровне, показав цифру в 81,5 рубля.
Вместе с тем «американец» выдал прогнозируемый экспертами потолок и даже больше. Они не предполагали, что на этой неделе он превысит 81 рубль.
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Как высказывался финансовый аналитик из «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, доллар в ближайшие дни должен тестировать цифры от 75 рублей до 81 рубля. Однако валюта США подготовила для инвесторов сюрприз.
Источник: 1prime.ru.