Резкий крах доллара породит турбулентность: шок-прогноз экономистов — впереди дедолларизация

Аналитики все чаще говорят о возможном крахе доллара. Но что будет в этом случае с рублем? Не стоит забывать, что современная экономика доллароцентрична. Это основная валюта мировых расчетов и валютных резервов.

«Все это делает наш мир крайне зависимым от возможности США осуществлять эмиссию и поддерживать обращение доллара. И российская экономика как часть мировой экономики вынуждена играть по тем же правилам, о чем нельзя забывать», — отметил доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.