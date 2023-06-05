Резкий крах доллара породит турбулентность: шок-прогноз экономистов — впереди дедолларизация

Аналитики все чаще говорят о возможном крахе доллара. Но что будет в этом случае с рублем? Не стоит забывать, что современная экономика доллароцентрична. Это основная валюта мировых расчетов и валютных резервов.
«Все это делает наш мир крайне зависимым от возможности США осуществлять эмиссию и поддерживать обращение доллара. И российская экономика как часть мировой экономики вынуждена играть по тем же правилам, о чем нельзя забывать», — отметил доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.
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Экономист уверен, что крах доллара породит турбулентность на финансовых рынках всего мира и банковский кризис.
Что касается прогнозов по поводу утраты долларом статуса лидера, то в ближайшей перспективе ждать этого не следует.
«Еще ни одна валюта не смогла удерживать этот статус вечно. Но совершенно точно, что это произойдет не сегодня и не завтра. Дедолларизация — это долгосрочный проект, измеряемый десятилетиями. Так что пока шоу будет продолжаться», — добавил Николай Кузнецов.
По материалам 1prime.ru.