Назван новый курс рубля на эту неделю: уже известно, что произойдет на бирже после 5 июня — лучше не видеть этих цифр

Рубль на торгах в минувшую пятницу, 2 июня, подешевел на торгах. И в целом за прошлую неделю национальная валюта демонстрировала неуклонное снижение в цене.
Доллар с 20 мая по 2 июня подорожал на 1,44 рубля, юань — на 17 копеек, а евро — на 1,73 рубля.
И у аналитиков нет никакого оптимизма по поводу национальной валюты. Вердикт однозначен: пока рубль будет продолжать снижение. Финансисты сделали прогноз на начавшуюся неделю. Но тем, кто не планирует покупать валюту, эти цифры лучше не видеть.
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«Если в начале недели доллару удастся сохранить позиции выше 81 рубля, торги могут постепенно сместиться к верхней границе диапазона 81–82 рубля, где американская валюта пребывала большую часть второй половины апреля», — отметил Юрий Кравченко из «Велес Капитала».
Примерно такие же цифры озвучила и другой эксперт — Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Она полагает, что с пятого по девятое июня доллар будет торговаться в диапазоне 80–82 рубля, евро — 86–88 рублей, а юань 11,2–11,6 рубля.
По материалам 1prime.ru