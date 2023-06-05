Назван новый курс рубля на эту неделю: уже известно, что произойдет на бирже после 5 июня — лучше не видеть этих цифр

Рубль на торгах в минувшую пятницу, 2 июня, подешевел на торгах. И в целом за прошлую неделю национальная валюта демонстрировала неуклонное снижение в цене.

Доллар с 20 мая по 2 июня подорожал на 1,44 рубля, юань — на 17 копеек, а евро — на 1,73 рубля.

И у аналитиков нет никакого оптимизма по поводу национальной валюты. Вердикт однозначен: пока рубль будет продолжать снижение. Финансисты сделали прогноз на начавшуюся неделю. Но тем, кто не планирует покупать валюту, эти цифры лучше не видеть.

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