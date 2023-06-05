Проверенный рецепт времен СССР: как за один раз извести и тлю, и муравьев в огороде

В один миг вы сможете избавиться и от тли, и от муравьев на своем участке при помощи старого проверенного рецепта времен СССР. Опытные огородники не хотят от него отказываться в пользу химии, предпочитая экологичные варианты.
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Возьмите 10 литров воды, натрите 100 граммов хозяйственного мыла, сделайте раствор. Влейте сюда же 2–3 столовые ложки нашатырного спирта.
Получившимся составом опрыскайте пораженные тлей участки растений.
Нашатырь погубит тлю и прогонит муравьев. Мыло укрепит раствор на растениях и сделает его действенным надолго.
Источник: дзен-канал «Сад, огород, наука и лень».