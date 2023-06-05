До 20 июня! Владельцев карт «Мир» предупредили - сроки программ уже истекают

Владельцев карт «Мир» снова предупредили о важном изменении. С 1 июля истекают сроки программ, которые позволяли населению получать некоторые бонусы.

«До 20 июня владельцы карт «Мир» смогут использовать накопленные у себя бонусы, которые называются приветами. Потом - все», - заявил финансовый эксперт Валерий Попов.

Приветы, напомним, начисляются всем, кто совершает покупки по время путешествий. Их можно обменять на скидки в магазинах, подписки на онлайн-кинотеатры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».