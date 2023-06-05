Как ложкой меда спасти огурцы: никаких чахлых и желтых листьев, роскошный урожай

Народная подкормка на основе меда делает огурцы в огороде сильными. Они растут с ней намного быстрее, увеличивается заметно количество завязей и плодов.

Кроме того, это простое удобрение повышает устойчивость культуры к различным заболеваниям, воздействию вредителей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».