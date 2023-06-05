Как ложкой меда спасти огурцы: никаких чахлых и желтых листьев, роскошный урожай

Народная подкормка на основе меда делает огурцы в огороде сильными. Они растут с ней намного быстрее, увеличивается заметно количество завязей и плодов.
Кроме того, это простое удобрение повышает устойчивость культуры к различным заболеваниям, воздействию вредителей.
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Возьмите три чайные ложки любого меда либо столовую ложку с горкой, растворите в пяти литрах теплой воды.
Тщательно перемешайте и полейте каждый кустик под корень по пол-литра свежего раствора.
Источник: дзен-канал «Цветочные технологии»