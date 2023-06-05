Доллар будет лихорадить: каким станет курс валюты в ближайшие дни — рынок удивит

Наступившая неделя на валютном рынке будет нестабильной из-за целого ряда факторов.
Доллар будет торговаться в самом разнонаправленном диапазоне. Он упадет до 76 рублей и подскочит до 83,5 рубля.
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Для евро коридор составит 82–91 рубль, для юаня — 10,6–12 рублей. Такие данные привел финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Напомним, последний курс доллара на торгах — 80,88 рубля, евро — 87,07 рубля, китайской валюты — 11,37 рубля. Иностранная валюта пошла на взлет.
Источник: 1prime.ru.