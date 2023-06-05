Уже летом: российским пенсионерам пересчитают пенсию

Российским пенсионерам сообщили о грядущем повышении пенсий. Это произойдет уже в августе и будет представлять собой не индексацию в привычном смысле, а перерасчет выплаты. О ней подробно рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов сайту PRIMPRESS.

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Перерасчет коснется пенсионеров, которые осуществляли трудовую деятельность в 2022 году. За них работодатели перечисляли страховые взносы, и тепрь в зависимости от их объема будет повышена ежемесячная пенсия.

«Неважно, сколько именно человек работал в 2022 году, важно, какое количество страховых взносов за него было перечислено в Пенсионный фонд, а ныне уже Социальный фонд. По данным, которые поступили в фонд от работодателей, и будет рассчитан размер прибавки для таких граждан», - рассказал эксперт.

Рост пенсии составит от 1 до 3 пенсионных баллов. Стоимость одного такого балла в 2023 году составляет 123,77 рубля.