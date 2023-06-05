За лето 2 – 3 таких подкормки – и огурцы ведрами будете грести: дачники раскрыли один хитрый рецепт

Огурцы, растущие на открытом грунте, нуждаются в регулярной подкормке. И лучше всего они реагируют на дрожжи. Не все дачники знают, как использовать эту добавку, поэтому раскрываем хитрый, но очень простой рецепт.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Возьмите 1 пакетик дрожжей (обычно это 10–12 гр), 5 л теплой воды, 1/2 стакана сахара. Все смешайте до растворения и на неделю настаивайте до брожения. Перед поливом важно развести в ведре воды 1 стакан дрожжевой подкормки. Под каждый куст огурцов выливать 1 литр полезной жижи. Таких процедур за все лето требуется 2 – 3, и тогда результат в виде огромного урожая будет налицо.

По материалам сайта kp.ru