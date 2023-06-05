Опасный месяц, каникул не будет: назван курс доллара на июнь – лучше присядьте

Если в последний весенний месяц российская валюта показала свою твердость и устойчивость, то в июне ситуация обещает поменяться. Поскольку сложились условия для укрепления иностранных денежных единиц, в результате чего отечественная ощутит всю нестабильность. Июнь явно не даст расслабиться, и его уже называют опасным месяцем. Так, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов указал на реальные обстоятельства, которые играют против рубля.

«Факторы, работающие на ослабление рубля: повышение спроса на валюты при увеличении сделок по параллельному импорту, возможный обвал цен на нефть, увеличение дефицита российского бюджета, новые санкции со стороны недружественных стран, а также заседания ФРС США (4 июня) и ЦБ России (9 июня)», - перечислил финансист.

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По этим причинам, американская валюта будет укрепляться относительно рубля значительнее, чем в предыдущий период. И Антонов указывает, насколько: с нынешних 81 рублей до 83 за доллар. С ним соглашается коллега, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Геополитический фон в июне останется, скорее всего, напряженным, что будет по-прежнему источником внешних рисков для рубля», - говорит эксперт. И уточняет: «Мы ожидаем, что в июне доллар может колебаться в рамках 79-83 рублей».

По материалам сайта mk.ru