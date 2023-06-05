Нужно две таких подкормки за сезон - и помидоры складывать будет некуда: поспеют быстрее, чем у соседа

Чтобы получить хороший урожай крупных помидоров, нужно вовремя их подкармливать после высадки в открытый грунт. Причем делать это важно с раннего возраста. Есть схема от опытных дачников, по которой достаточно двух подкормок за сезон – и помидоры быстрее начнут спеть и дадут богатый урожай.

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Как только зацветут первые кисти, на 10 литров воды нужно развести 4 чайные ложки суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия.

Аммиачную селитру давать следует, если грунт бедный, и растения явно страдают без азота. Тогда дают 3 чайные ложки на квадратный метр. Кусты быстрее нарастят листву, которая так необходима для созревания плодов.

По материалам сайта kp.ru