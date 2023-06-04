Льем сверху на муравейник — кипяток дойдет до муравьиной кладки: скукожатся за сутки в парнике

В теплицах и парниках самые благоприятные условия для обитания муравьев. Эти вредители быстро заселяются и дают потомство во вскопанных грядках, обустраивая свои муравейники. Они не прочь полакомиться посадками. К тому же, муравьи привлекают тлю и клопов.

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Избавиться от этих вредителей можно дедовскими методами. К примеру, если муравейники расположены вдали от корней растений, их можно залить кипятком. Дачники советуют лить прямо сверху, так вода попадет в глубь земли, уничтожив насекомых и их кладку.

Также можно отпугнуть муравьев запахом пряных трав. Они тут же бросят свои насиженные места. Для этого нужно накидать между грядок пахучие травы или использовать эфирные масла.

По материалам novochag.ru