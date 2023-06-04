Озвучен курс рубля на июнь: шок, с чего начнется новая неделя – лучше не знать этих цифр

Финансовые аналитики живут в ожидании открытия торгов на Московской валютной бирже, чтобы проверить, сбудутся ли их прогнозы.

Тем, кто не интересуется валютными торгами и не намерен приобретать валюту, этих цифр лучше не видеть и знать.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов полагает, что доллар на новой неделе будет торговаться на бирже в диапазоне от 76 до 83,5 рубля, для евро коридор составит 82 — 91 рубль, для китайской валюты — 10,6-12 рубля.

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