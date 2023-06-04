Резкий крах доллара и экстремальная турбулентность: экономисты сделали заявление – к чему готовиться

Дефолт в США не объявлен, его угроза полностью не исчезла, хотя и отодвинулась на неопределенный срок.

Аналитики все чаще говорят о возможном крахе доллара. Но стоит ли радоваться этому событию? Эксперты уверяют, что нет. Поскольку мировая экономика доллароцентрична.

По мнению доцента кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николая Кузнецова, резкий крах доллара породит экстремальную турбулентность на финансовых рынках всего мира и масштабный банковский кризис. В этих условиях капитал ринется искать для себя «тихие гавани».

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