Резкий крах доллара и экстремальная турбулентность: экономисты сделали заявление – к чему готовиться

Дефолт в США не объявлен, его угроза полностью не исчезла, хотя и отодвинулась на неопределенный срок.
Аналитики все чаще говорят о возможном крахе доллара. Но стоит ли радоваться этому событию? Эксперты уверяют, что нет. Поскольку мировая экономика доллароцентрична.
По мнению доцента кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николая Кузнецова, резкий крах доллара породит экстремальную турбулентность на финансовых рынках всего мира и масштабный банковский кризис. В этих условиях капитал ринется искать для себя «тихие гавани».
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«Это будет золото, товарные рынки, но никак не российская экономика и не российские предприятия», — отметил Николай Кузнецов.
Эксперт также считает, что доллар когда-нибудь потеряет статус мировой валюты. Но произойдет это не так скоро, как многим хотелось бы.
По материалам 1prime.ru.