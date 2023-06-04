Назван курс доллара на 5 июня: «американец» упал — впавшие в ступор, присядьте

Центральный банк России установил официальный курс валюты на период с 3 по 5 июня. Эти показатели будут актуальны и для понедельника. Доллар стоит 80,87 рубля. Есть положительная динамика — «американец» подешевел на 9 копеек. Финансовые аналитики уже прогнозировали возможное стечение обстоятельств, утверждая, что в июне американская валюта будет держаться в диапазоне 78-80 рублей за доллар.

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Официальный курс евро повышен на 52 копейки, до 87,10 рубля.

По материалам ТАСС