Чем полить в июне вялые перцы, огурцы и помидоры — на утро воспрянут даже чахлые кусты

Дачники гнут спину на грядках, рыхля и удобряя посадки, а они все равно чахнут. Только опытные садоводы знают, чем полить перцы, огурцы и помидоры в грунте, чтобы «оживить» даже чахлые кусты. После этого удобрения воспрянут даже присохшие ростки. Понадобится дешевая подкормка — пакетик лимонной кислоты.

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Для того, чтобы приготовить удобрение, понадобится 10 литров теплой воды и 1 ст.л. лимонной кислоты. Смешиваем и поливаем кусты огурцов, помидоров и перцев. На одно растение уйдет около 0,5 литра целебной настойки.

Уже за сутки огород преобразится — все чахлые кусты воспрянут, зазеленеют. Даже хилые посадки пойдут в рост. Попробуйте это чудо-средство! Действует на все 100%.

По материалам belnovosti.by