Лейте закваску в лунки с капустой — дрожжи, сахар + 10 литров воды: кочаны будут с арбуз

Деревенские бабушки издавна делают только так — эта копеечная подкормка благотворно влияет на посадки. Капуста тут же проклюнется, а кочаны будут размером с арбуз. Соседки по даче только ахнут от зависти! Поливаем удобрением на пивных дрожжах 3 раза — каждые 10 дней.

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Дрожжевая подкормка богата белками, аминокислотами, микроэлементами. Такое удобрение повысить выносливость культур, капуста на грядках быстрее нарастит зеленную массу, а дрожжевые бактерии вытеснят вредные микроорганизмы.

Для приготовления закваски потребуется 100 г дрожжей, 30 г сахара и 10 литров воды. Полученную смесь ставят в теплое место на 3 дня.

Важно помнить, что дрожжевую подкормку можно использовать только в теплую погоду, когда прогреется почва и температура воздуха достигнет 20°С. Обработать саженцы необходимо три раза с промежутком 10 дней.

По материалам goodgrunt.ru