Бросьте в лунки это удобрение для картофеля: ботва прет — даже колорадский жук не помеха

Этим методом удобрения картофеля на огороде пользуются опытные дачники. Все просто! Подкормка копеечная — а польза от нее огромная. Действует на 100% — просто чудо-средство. Осенью собирали картофель мешками, каждый размером с булыжник.

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Если грунт плотный и глинистый нужно использовать природный разрыхлитель. Только тогда культура будет чувствовать себя в почве комфортно. Самое ходовое средство — древесная зола.

Делаем ямку на 2-3 см рядом с картофелем на грядке и кладем туда 4 столовые ложки древесной золы. Лучше всего смешать золу с таким же количеством речного песка. Ботва попрет — даже колорадский жук не помеха. А корневая система напитается и станет крепче, это даст больше урожая.

По материалам antonovsad.ru