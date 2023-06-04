Подорожает на порядок: финансисты озвучили новые прогнозы по курсу доллара – названы даты резкого взлета

Финансисты утверждают, что на следующей неделе июня доллар продолжит укрепляться, а рубль, соответственно, будет снижаться.
По мнению ряда аналитиков, доллар будет торговаться в пределах от 76 до 83,5 рубля, для евро коридор составит 82 — 91 рубль, для китайской валюты — 10,6-12 рубля.
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Как ожидается, доллар может резко подорожать в середине недели. Надеяться на какие-то улучшения ситуации тоже не стоит. Пока к этому нет предпосылок.
«Низкие цены на нефть, большой дефицит бюджета и растущие геополитические риски продолжат давить на нацвалюту в первой декаде месяца», - отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По материалам 1prime.ru.