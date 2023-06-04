Подорожает на порядок: финансисты озвучили новые прогнозы по курсу доллара – названы даты резкого взлета

Как ожидается, доллар может резко подорожать в середине недели. Надеяться на какие-то улучшения ситуации тоже не стоит. Пока к этому нет предпосылок.

«Низкие цены на нефть, большой дефицит бюджета и растущие геополитические риски продолжат давить на нацвалюту в первой декаде месяца», - отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По материалам 1prime.ru.