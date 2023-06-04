Как поливать ранний картофель в июне — точная инструкция: осенью тягали мешками

Опытные дачники поделились советом, как правильно поливать картофель на грядках в июне. Если следовать четкой инструкции, то урожай осенью будет двойной — собирали мешками, а сам картофель размером с булыжник.

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Важно помнить о тонкостях раннего полива картофеля. Итак, если затянуть с орошением почвы, то посадки заложит меньшее количество клубней, а это значит, что осенью урожай будет скудным.

Поливать картофель нужно один раз в 5 дней, расходуя по 3 литра воды на каждый куст. В период цветения норму воды нужно удвоить. А периодичность полива сохранить.

Если картофелю на грядках достаточно влаги, то листовые пластины будут мясистыми, они как бы опущены к почве.

По материалам antonovsad.ru