Забудьте про яйца! Этот ингредиент сделает котлеты запредельно сочными

Многие хозяйки по старинке добавляют в фарш яйца, даже не подозревая, что сочность блюду могут дать и другие ингредиенты. У яиц незначительный минус, но все же имеется, — они делают котлеты более жесткими, если те долго хранятся в холодильнике.

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По этой причине опытные кулинары советуют присмотреться к картофельному крахмалу — стоит он в пределах 50 рублей за упаковку, и хватает надолго. А главное — благодаря этому продукту сочность и мягкость котлет сохраняется на несколько дней, и само блюдо держит форму.

Несомненный плюс, о котором также стоит помнить: крахмал удерживает мясной сок внутри фарша. Именно поэтому котлеты с добавлением картофельного порошка гарантированно получаются мягкими и воздушными.

По материалам belnovosti.by.