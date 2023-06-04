Именно так готовят свеклу ресторанные повара: без варки и микроволновки — в чем секрет

Настолько вкусная свекла точно вызовет зависимость! Для ее приготовления не нужна кастрюля или микроволновка, а получается овощ с ума сойти каким сочным и мягким. К слову, именно так готовят свеклу ресторанные повара.

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Секрет в духовом шкафе. Для сохранения глубокого вкуса готовить овощ следует только там.

Сначала нужно очистить свеклу от кожуры, тщательно вымыть и разрезать на четыре части.

Далее емкость для духовки нужно обработать растительным маслом и заодно каждый из кусочков овоща. Выпекаем при 180 градусах 45 минут. Готово!

Уверяем, приготовленная по такому рецепту свекла западет в душу даже самому взыскательному гурману.

По материалам belnovosti.by