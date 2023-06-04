Перейдет в резкий рост: курс доллара на новой неделе станет шоковым для всех – от прогнозов аналитиков становится не по себе

Новая неделя июня ничего хорошего для национальной валюты не сулит. По прогнозам аналитиков, доллар, евро и юань продолжат рост по отношению к рублю.

Курс доллара по-прежнему будет шокировать всех, а от прогнозов, которые делают финансовые аналитики, становится не по себе тем, кто планировал покупку валюты.

По словам аналитика BitRiver Владислава Антонова, стоимость доллара к российской валюте будет находиться в диапазоне от 76 до 83,5 рубля, для евро коридор составит 82 — 91 рубль, для китайской валюты — 10,6-12 рубля.

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