Этот трюк с крышкой сделает обычный омлет коронным блюдом — ум отъешь, как вкусно

Превратить обычный омлет в кулинарный шедевр вполне реально. А секрет такого блюда в одной маленькой хитрости, который у матерых хозяек давно на вооружении. Благодаря этому трюку омлет легко станет коронной «фишкой», — будет всегда получаться пышным, высоким и очень вкусным!

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Идея в следующем: прежде чем вылить яично-молочную массу на сковороду, в посуду нужно закинуть кусочек сливочного масла и немного растительного. Причем сливочным нужно смазать не только саму сковороду, но и крышку от нее.