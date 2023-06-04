Как на самом деле нужно заваривать пакетированный чай — вы обалдеете, узнав правду

Мало кому известно, но привычный способ заваривания чая, при котором пакетик кладется в кружку и просто заливается кипятком, считается неправильным. На самом деле, бирку на чае придумали не для красоты — у нее есть вполне конкретная функция.

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Бирка сделана для удобства. По-хорошему, за нее не нужно держаться при вливании кипятка. Весь трюк в том, что бирка должна быть расположена под кружкой, прежде чем добавлять в нее жидкость. Таким образом, пакетик будет надежно зафиксирован и не «ускользнет» в емкость.

К слову, лишь единицы знают об этом способе. В подавляющем большинстве практически все допускают ошибку во время этого несложного процесса.

По материалам belnovosti.by.