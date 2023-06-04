Чем подкормить огурцы, чтобы урожая было вдвое больше — результат оправдывает каждую вложенную копеечку

В период цветения огурцов правильная подкормка заслуживает повышенного внимания, поскольку именно от нее зависит количество урожая. В век изобилия какой только «химии» не существует, однако одним из секретов щедрого урожая огородники считают именно это удобрение.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
По их мнению, огурцы дадут вкусные и крупные плоды, если на стадии цветения подкормить их настоем птичьего помета.
Готовится средство просто. Нужно разбавить перегной водой в соотношении 1:15, дать настояться три-пять дней и использовать для полива (литр на одно растение).
Причем коровяк в таких случаях будет не худшим вариантом. Схема подкормки такая же, различия в пропорциях — потребуется 0,5 л средства на десять литров воды.
По материалам портала ogorod.ru