Чем подкормить огурцы, чтобы урожая было вдвое больше — результат оправдывает каждую вложенную копеечку

В период цветения огурцов правильная подкормка заслуживает повышенного внимания, поскольку именно от нее зависит количество урожая. В век изобилия какой только «химии» не существует, однако одним из секретов щедрого урожая огородники считают именно это удобрение.

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По их мнению, огурцы дадут вкусные и крупные плоды, если на стадии цветения подкормить их настоем птичьего помета.

Готовится средство просто. Нужно разбавить перегной водой в соотношении 1:15, дать настояться три-пять дней и использовать для полива (литр на одно растение).

Причем коровяк в таких случаях будет не худшим вариантом. Схема подкормки такая же, различия в пропорциях — потребуется 0,5 л средства на десять литров воды.

По материалам портала ogorod.ru