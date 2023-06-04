Чем полить помидоры в июне — удобрение с одуванчиком и крапивой: на ветке по 5 томатов

Хотите получить богатый урожай помидоров — угостите кустики на грядке этим бесплатным удобрением. Томаты собирали тазами — соседские бабушки так и ахнули от зависти! Подкармливать помидоры этим удобрением нужно не чаще, чем раз в 2 недели. Это будет вполне достаточно. Лить подкормку можно прямо в лунки рядом с помидорами.

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Сначала готовим закваску: заполняем бочку крапивой и одуванчиками на 2/3. Далее добавляем воду и накрываем емкость пленкой. Бочку нужно поставить в солнечное место. Для брожения обычно нужно 10 дней. В удобрение добавляем ведро навоза. Полученную смесь разбавляем водой 1:10. И поливаем посадки ближе к корням или льем рядом в лунки.

По материалам novochag.ru