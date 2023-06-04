Огурцы в июне попрут как на дрожжах — просто угостите молоком: пошаговая инструкция

Опытные дачники поделились секретом, чем подкормить огурцы, чтобы в июне урожай можно было собирать тазами. Для удобрения идеально подойдет свежее «живое» молоко. Польза 100%. Главное — следуем согласно инструкции. Опрыскиваем посадки не чаще, чем раз в 2 недели.

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Удобрение обязательно нужно разбавить водой — на литр молока понадобится 10 литров пресной жидкости. Далее переливаем раствор в бутылку с распылителем и орошаем листья огурцов. В удобрение также можно добавить йод в виде антисептического средства. Но делать это можно в том случае, если огурцы растут в открытом грунте.

По материалам novochag.ru