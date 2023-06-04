Спасти урожай: правила ухода за помидорами в теплице

Специалисты объяснили, как ухаживать за томатами в теплице.

Важно, чтобы томаты получали достаточное количество света для роста. При этом необходимо следить за погодными условиями. В жаркую и ясную погоду необходимо притенять культуру, чтобы избежать болезней и ожогов на листьях.

К слову, помидоры тяжело переносят высокую температуру. Если температура поднимается, они могут находиться в стрессе и перестать давать урожай. Если температура ночью не опускается ниже +15 градусов, не стоит закрывать двери теплицы.

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При поливе помидоров важно следить за балансом. Недостаток или избыток влаги может негативно повлиять на рост растений. Рекомендуется поливать томаты два раза в неделю, а после полива производить рыхление земли. Об этом рассказали в dzen.ru.