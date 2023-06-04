Эти вещи нельзя выкидывать, иначе можно накликать беду

Стало известно, какие вещи могут негативно повлиять на их владельца и его семью. Речь идет о расставании с предметами.

Не все вещи стоит убирать из дома. Особенно не рекомендуется некоторые предметы выкидывать в мусор. Лучше отдать на благотворительность, если совсем не нужна вещь.

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Речь идет о детских вещах, фотоснимках и рабочих часах. Первые два отрицательно повлияют на близких, если вы решите их выбросить. А выкинуть еще работающие часы означает уменьшить свою жизнеспособность.

Хлеб и соль символизируют достаток в доме. Поэтому их тоже нельзя выкидывать. Хлеб можно отдать собаке. А соль высыпать на землю.